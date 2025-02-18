Энергоблок №2 Хабаровской ТЭЦ-3 переведут на газ до конца года

В Хабаровске состоялось совещание по вопросу реализации второго этапа капитального ремонта энергоблока №2 Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом оборудования на газовое топливо. Оно прошло под руководством члена Правления, первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «РусГидро» Сергея Кондратьева.

Сергей Кондратьев отметил, что ремонтная кампания 2025 года на станции находится на особом контроле не только у энергетиков, но и в Правительстве РФ.

«В связи со значительным ростом энергопотребления на Дальнем Востоке мы вкладываем большие средства в ремонт существующей генерации. По Хабаровской ТЭЦ-3 определены сроки и объемы работ, назначены ответственные. Наша цель — завершить все намеченные планы в установленный период, а еще лучше — сдать объект раньше сроков», — отметил Сергей Кондратьев.

Завершить капитальный ремонт и установку газового оборудования на энергоблоке планируется до 30 ноября. Всего предстоит заменить более 1000 тонн металлоконструкций. Необходимые материалы и оборудование уже находится на складах станции. Общая стоимость реализации второго этапа превышает 5,5 млрд рублей.

«Хабаровская ТЭЦ-3 — это один из самых мощных и ключевых объектов энергетики краевой столицы. На ремонтные программы направлены беспрецедентные силы и средства. С 17 февраля энергоблок №2 выводится в ремонт. С подрядными организациями достигнуты необходимые договоренности: рабочие будут трудиться в круглосуточном режиме», — подчеркнул генеральный директор АО «Дальневосточная генерирующая компания» Сергей Иртов.

Также на совещании отметили, что масштабный ремонт энергоблока будет проводиться параллельно с другими мероприятиями по подготовке станции к зиме. Таким образом количество ремонтного персонала на станции будет достигать около 700 человек.

Напомним, что капитальный ремонт энергоблока №2 Хабаровской ТЭЦ-3 стартовал в 2024 году. Общая стоимость реализации первого этапа составила порядка 2,8 млрд рублей.