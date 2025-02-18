«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения 3 тысяч жителей Ломоносовского района Ленобласти

Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи 10 кВ, обеспечивающей электроснабжение четырех населенных пунктов и трех СНТ Ломоносовского района Ленинградской области.

На воздушной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 8 км заменен провод сечением 70 мм² на 120 мм², что увеличит пропускную способность сети. Это особенно важно в зимний период при росте энергопотребления. Также обеспечена возможность резервного электроснабжения подстанции 35 кВ «Дятлицы» от подстанции 110 кВ «Шундорово», что обеспечит стабильность подачи электроэнергии.

«Модернизация энергообъектов в Ломоносовском районе направлена на повышение уровня надежности электроснабжения и создание резерва мощности. Обновление линии электропередачи позволит сети стабильнее справляться с нагрузками, ускорит восстановление электроснабжения при ремонтах и внештатных ситуациях», – рассказал главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» Николай Шмыгин.

В результате проведенных работ повышено качество электроснабжения жителей деревень Старый Бор, Новый Бор, Красный Бор, Клясино, а также трех СНТ Ломоносовского района Ленинградской области, где проживают около 3 000 человек. «Россети Ленэнерго» продолжают реализацию проектов по развитию электросетевой инфраструктуры, повышая качество и стабильность подачи электроэнергии в регионе.