«Россети Юг» установили почти 5 тыс. птицезащитных устройств на ЛЭП в Калмыкии

В 2024 году специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» установили на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) в Калмыкии почти 5 тыс. птицезащитных устройств (ПЗУ). Особое внимание уделяется оснащению защитными устройствами ЛЭП, расположенных в местах обитания краснокнижных птиц.

ПЗУ предотвращают гибель птиц от удара электрическим током и защищают элементы электросетей от негативного воздействия окружающей среды, а также способствуют снижению количества технологических нарушений на линиях электропередачи.

Наибольшее количество ПЗУ установлено в Харбинском и Сарпинском государственных природных заказниках федерального значения, где обитают редкие виды пернатых: журавль-красавка, степной орел, курганник, орел-могильник, стрепет, дрофа. Всего в Красной книге Калмыкии числятся около 150 видов редких и исчезающих птиц.

Современные ПЗУ представляют собой полимерные кожухи из высокотехнологичных диэлектрических материалов. Они закрывают изоляторы в местах крепления к ним провода. Также применяются антиприсадочные устройства в виде травмобезопасного закруглённого наконечника для предупреждения посадки и разведения гнезд птицами на линиях электропередачи и подстанциях.

Установка ПЗУ позволяет также снизить количество связанных с птицами технологических нарушений на энергообъектах, повысить в целом надежность электроснабжения потребителей.