Компания «Россети Волга» способствует развитию медицины, мобильной и почтовой связи

В 2024 году в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областях, Республике Мордовия и Чувашской Республике специалисты ПАО «Россети Волга» присоединяли к электрическим сетям новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), базовые станции сотовой связи (БССС) и предоставляли дополнительную мощность почтовым отделениям.

К существующей электросетевой инфраструктуре подключили 115 новых ФАП. Работа современных объектов первичного звена здравоохранения невозможна без устойчивого обеспечения электроэнергией. Для этого с подстанций компании 35/110 кВ им предоставлено более 2,2 МВт электрической мощности. Выполненные работы способствует реализации национального проекта «Здравоохранение».

Энергетики обеспечили электроснабжение оборудования 698 базовых станций сотовой связи. Для этого специалисты компании выделили порядка 7,5 МВт мощности. Эксплуатация новых БССС позволит повысить качество голосовой коммуникации и мобильного доступа в интернет, расширить возможности работы с современными цифровыми сервисами.

Дополнительную электрическую мощность в объеме свыше 1,7 МВт получили 136 почтовых отделений. Модернизация объектов почтовой связи ведется в сельской местности по двум направлениям – ремонт помещений и предоставление новых услуг населению.

Подать заявку на технологическое присоединение можно на обновленном Портале электросетевых услуг Группы «Россети», в мобильном приложении «Россети – личный кабинет», на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220 и 220 – для мобильных телефонов. Звонок бесплатный.