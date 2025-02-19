Два тендера на строительство зеленой линии метро выиграла компания «Геоспецстрой»

Два контракта на сооружение стены в грунте под станции «Каменка» и «Богатырская» достанутся московской компании. Из Петербурга был лишь один претендент.

Напомним, по «Каменке» работы оценили максимум в 2,6 млрд рублей, по «Богатырской» — в 1,8 млрд. Судя по опубликованным накануне протоколам, оба тендера выиграла компания «Геоспецстрой», зарегистрированная в столице в 2012 году. Ее выручка от продажи в 2023 году составила 2,3 млрд рублей.

В обоих случаях конкуренцию ей составило петербургское «УМ Геоизол», аффилированное с компанией «Геоизол» Елены Лашковой. По «Богатырской» конкуренция была жестче, в этом случае участвовали еще московское ООО «Основа» и пермское АО «Нью граунд». Насколько можно судить, в обоих случаях «УМ Геоизол» проиграло из-за того, что не смогло полностью подтвердить наличие у него необходимого оборудования и других материальных ресурсов.

Сами торги были объявлены еще 15 января, однако подведение итогов затянулось из-за рассмотрения ФАС жалобы от компании «Экоград», которая была признана необоснованной.

Срок работ по «Богатырской» — до 3 ноября 2025 года, для «Каменки» — до 30 декабря.

Стена в грунте — это метод строительства подземных сооружений, при котором по периметру котлована делают траншею, закачивая туда бентонитовую смесь, она служит ограждающей конструкцией для разработки. Эту технологию неоднократно использовали при строительстве петербургского метро, в том числе для предыдущих станций зеленой линии — «Зенита» и «Беговой».

Напомним, сейчас проходческий щит «Надежда» ведет проходку двухпутного тоннеля для продолжения зеленой линии метро от «Беговой» через «Богатырскую» до «Каменки». Их открытие намечено на 2029 год. Какими они будут — можно посмотреть здесь.