В Московской области продолжается реализация обеспечения объектов ЖКХ надежным электроснабжением

В Подмосковье продолжается реализация программы повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках ее энергетики обеспечивают надежным электроснабжением также и объекты ЖКХ Подмосковья. Стабильная подача электроресурса — это один из факторов, от которых зависит качественная работа котельных, центральных тепловых пунктов, канализационных насосных станций, очистных сооружений и других объектов жизнеобеспечения.

«Мы уделяем ключевое внимание мероприятиям по обеспечению надежным электроснабжением объектов ЖКХ Подмосковья. Это важная часть программы модернизации коммунального хозяйства, ведь стабильная подача электроресурса — один из факторов, от которых зависит качественная работа котельных, центральных тепловых пунктов, канализационных насосных станций, очистных сооружений и других объектов жизнеобеспечения. В рамках этой работы энергетики строят, реконструируют, ремонтируют трансформаторные подстанции, линии электропередачи, увеличивают мощность уже работающих электроустановок. Будем продолжать активно работать в данном направлении, тем самым повышая надёжность и качество коммунальных услуг в регионе», - отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Так, в рамках программы в Раменском м.о. отремонтировали электрооборудование в распределительном пункте, заменив рубильник в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ распределительного пункта РП-6, расположенного на ул. Совхозной села Речицы. Это улучшило подачу электроэнергии на котельную поселка совхоза «Гжельский», которая обслуживает более тысячи потребителей.

Также в г.о. Коломна обеспечили более надежным электричеством блочно-модульную котельную на ул. Ветеринарной. Для этого специалисты реконструировали трансформаторную подстанцию, заменив силовое оборудование — вместо двух трансформаторов мощностью 250 кВА были установлены агрегаты мощностью 400 кВА. Также был выполнен монтаж семи новых низковольтных сборок ЩО-70 и осуществлен перевод кабельных линий, благодаря чему электроснабжение потребителей будет осуществляться по двум взаиморезервирующим ЛЭП. Помимо котельной, надежным электричеством обеспечены жители многоквартирного дома и 60 частных домовладений.

Кроме того, в Павлово-Посадском г.о. энергетики повысили надежность электроснабжения центральной канализационной насосной станции города Электрогорска. Для этого была выполнена замена кабельной линии КЛ-6 кВ протяженностью 120 метров, расположенной вдоль улицы Советской.