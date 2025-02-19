«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией более 60 жилых комплексов

В 2024 году специалисты «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 62 жилых комплекса и отдельных многоквартирных домов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Общая присоединенная мощность составила 39,5 МВт.

В Санкт-Петербурге энергетики подключили к сетям 30 жилых комплексов в Колпинском, Выборгском и Невском районах. Среди них: ЖК «Новое Колпино», ЖК «Северная долина».

В Ленинградской области выполнено технологическое присоединение 32 жилых комплексов во Всеволожском и Тосненском районах. Среди них: ЖК «Рябиновый сад», ЖК «Тандем», ЖК «Удача», ЖК «Невский Берег».