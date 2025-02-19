«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией более 60 жилых комплексов
54 минуты назад
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В 2024 году специалисты «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 62 жилых комплекса и отдельных многоквартирных домов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Общая присоединенная мощность составила 39,5 МВт.
В Санкт-Петербурге энергетики подключили к сетям 30 жилых комплексов в Колпинском, Выборгском и Невском районах. Среди них: ЖК «Новое Колпино», ЖК «Северная долина».
В Ленинградской области выполнено технологическое присоединение 32 жилых комплексов во Всеволожском и Тосненском районах. Среди них: ЖК «Рябиновый сад», ЖК «Тандем», ЖК «Удача», ЖК «Невский Берег».
В Московской области продолжается реализация обеспечения объектов ЖКХ надежным электроснабжением
24 минуты назад
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В Подмосковье продолжается реализация программы повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках ее энергетики обеспечивают надежным электроснабжением также и объекты ЖКХ Подмосковья. Стабильная подача электроресурса — это один из факторов, от которых зависит качественная работа котельных, центральных тепловых пунктов, канализационных насосных станций, очистных сооружений и других объе...
«Сетевая компания» достигла всех целевых показателей, заданных на 2024 год
час назад
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Энергетиками АО «Сетевая компания» обеспечена необходимая мощность для более чем 20 тысяч потребителей, что на 11% превышает результаты 2023 года. Присоединенная мощность по исполненным договорам составила 523 МВт. Наибольшее количество подключений было выполнено в муниципальных образованиях Республики Татарстан, с особым акцентом на столицу региона — город Казань, где было подключено свыше 2 тыс...
На развитие электросетевого комплекса Белгородской области направят около 5,8 млрд рублей
2 часа назад
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"Россети Центр" направит около 5,8 млрд рублей с НДС на развитие электросетевого комплекса Белгородской области в 2025 году, что на 1 млрд больше, чем в 2024 году. Средства пойдут на строительство и реконструкцию 547 км линий электропередачи (ЛЭП), сообщили в пресс-службе филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго". "В 2025 году в развитие электросетевого комплекса региона планируется вложить...
Компания «Россети Волга» способствует развитию медицины, мобильной и почтовой связи
3 часа назад
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В 2024 году в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областях, Республике Мордовия и Чувашской Республике специалисты ПАО «Россети Волга» присоединяли к электрическим сетям новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), базовые станции сотовой связи (БССС) и предоставляли дополнительную мощность почтовым отделениям. К существующей электросетевой инфраструктуре подключили 115 но...
«Россети Юг» предоставили в январе новым потребителям 24 МВт мощности
3 часа назад
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В январе 2025 года «Россети Юг» исполнили почти 1,1 тыс. договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям компании, что на 37% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Суммарный объем присоединенной мощности составил свыше 24 МВт. Наибольший объем работ по увеличению мощности и подключению новых потребителей выполнен в Ростовской области. Филиал «Россети Юг» – «Рос...
60 подстанций отремонтируют в Адыгейском филиале «Россети Кубань» в 2025 году
4 часа назад
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Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» в 2025 году выполнят ремонт и техническое обслуживание оборудования 60 высоковольтных подстанций. Крупные питающие центры обеспечивают электроснабжение Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края, а также Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского, Шовгеновского районов и г. Майкопа Республики Адыгея. В рамках годовой...
Объекты Группы «Россети» работают в обычном режиме после отключения Прибалтики от энергокольца БРЭЛЛ
5 часов назад
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Электросетевой комплекс под управлением Группы «Россети» функционирует в обычном режиме после завершения действия соглашения о параллельной работе энергосистем БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). Отключение прибалтийских стран не влияет на передачу электроэнергии потребителям Российской Федерации и на надежность параллельной работы энергосистем России и Белоруссии. «Группа «Россе...
Энергосистема Калининградской области устойчиво работает в автономном режиме
5 часов назад
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Благодаря утвержденному Правительством комплексу мероприятий по новому строительству и модернизации, реализованному АО «ИнтерРАО», ПАО «Россети» и Системным оператором, энергосистема Калининградской области успешно работает в автономном режиме после выхода 8 февраля стран Балтии из Электрического Кольца Беларусь – Россия – Эстония – Латвия – Литва (ЭК БРЭЛЛ). Управление электроэнергетическим режи...
Электростанции Группы «Интер РАО» в Калининградской области работают в независимом режиме
6 часов назад
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Электростанции в Калининградской области, находящиеся под управлением Группы «Интер РАО», с 8 февраля 2025 года обеспечивают регион электроэнергией в режиме без экспортных и импортных перетоков со странами Балтии. Выработка электроэнергии в Калининградской области и регулирование мощности осуществляется пятью электростанциями: Калининградской ТЭЦ-2, Маяковской, Талаховской, Прегольской и Приморско...
Системные операторы России и Беларуси подписали соглашения о совместной работе после выхода стран Балтии из кольца БРЭЛЛ
6 часов назад
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Российский и белорусский системные операторы разработали и подписали пакет документов, регламентирующих совместную работу энергосистем двух стран после прекращения параллельной работы энергосистем стран Балтии в составе Электрического Кольца Беларусь – Россия – Эстония – Латвия – Литва (ЭК БРЭЛЛ). Совместная параллельная работа энергосистем России и Беларуси продолжается после прекращения синхрон...
«Северсталь» приступает к переоснащению доменной печи № 4 «Вологжанка»
18 февр. 2025, 18:00
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«Северсталь» в 2025 году приступает к капитальному ремонту доменной печи № 4 (ДП-4) «Вологжанка» на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь»). ДП-4 выпускает 2,4 миллиона тонн чугуна и является третьей по объемам производства чугуна на ЧерМК. «Несмотря на сложившуюся к концу 2024 года сложную ситуацию в отрасли, мы продолжаем долгосрочную пр...
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«Россети Московский регион» подключили к сетям блочно-модульную котельную в деревне Сырнево Сергиево-Посадского городского округа
18 февр. 2025, 17:30
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Специалисты филиала «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» осуществили технологическое присоединение к электрическим сетям блочно-модульной котельной в деревне Сырнево Сергиево-Посадского городского округа. Подмосковные энергетики проложили две кабельные линии 10 кВ, две воздушные линии 0,4 кВ, а также установили двухтрансформаторную подстанцию напряжением 10/0,4 кВ. Источник...
Лихачев: готовится программа ввода в действие Запорожской атомной электростанции
18 февр. 2025, 16:30
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Идет работа по подготовке большой программы ввода в действие Запорожской АЭС. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. "По моему распоряжению готовится большая программа ввода в действие Запорожской атомной электростанции. Имеется в виду и получение соответствующих лицензий - как на установки, так и на работу персонала. Это и работа с топливом, это и создание системы вы...
На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания 2025 года
18 февр. 2025, 16:00
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Регулярное проведение ремонтов на атомных станциях направлено на поддержание надёжной работы энергоблоков и высоких эксплуатационных характеристик оборудования. Суммарная продолжительность ремонтной кампании - 2025 на Кольской АЭС составит суммарно 175 суток. В течение года профилактические ремонты поочередно будут выполнены на всех четырёх энергоблоках. Первым в планово-предупредительный ремо...
«Россети Юг» установили почти 5 тыс. птицезащитных устройств на ЛЭП в Калмыкии
18 февр. 2025, 15:45
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В 2024 году специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» установили на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) в Калмыкии почти 5 тыс. птицезащитных устройств (ПЗУ). Особое внимание уделяется оснащению защитными устройствами ЛЭП, расположенных в местах обитания краснокнижных птиц. ПЗУ предотвращают гибель птиц от удара электрическим током и защищают элементы электросетей от негативного воздейст...
В 2024 году по программе МиРЭК в Приморском крае введено 116 МВА трансформаторных мощностей
18 февр. 2025, 14:45
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В рамках программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК) в 2024 году АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) ввело 116 МВА новых трансформаторных мощностей, а также выполнило большой объем работ по замене проводов и опор. В прошлом году энергетики провели реконструкцию более 245 километров линий, в том числе в кабельном исполнении более 8,83 километров ЛЭП.
Энергоблок №2 Хабаровской ТЭЦ-3 переведут на газ до конца года
18 февр. 2025, 14:30
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В Хабаровске состоялось совещание по вопросу реализации второго этапа капитального ремонта энергоблока №2 Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом оборудования на газовое топливо. Оно прошло под руководством члена Правления, первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «РусГидро» Сергея Кондратьева. Сергей Кондратьев отметил, что ремонтная кампания 2025 года на станции находится на ос...
«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения 3 тысяч жителей Ломоносовского района Ленобласти
18 февр. 2025, 13:30
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Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи 10 кВ, обеспечивающей электроснабжение четырех населенных пунктов и трех СНТ Ломоносовского района Ленинградской области. На воздушной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 8 км заменен провод сечением 70 мм² на 120 мм², что увеличит пропускную способность сети. Это особенно важно в зимний период при рос...
«Россети Кубань» отремонтируют свыше 200 км ЛЭП в восточных районах края
18 февр. 2025, 13:15
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Энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» приступили к исполнению мероприятий ремонтной кампании 2025 года. Специалисты планируют отремонтировать 215 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения, 16 высоковольтных питающих центров и 68 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на территории пяти районов Краснодарского края. Ремонт позволит повысить надежность электроснабжения жит...
На энергоблоке №4 Калининской АЭС с опережением завершился плановый ремонт с модернизацией оборудования
18 февр. 2025, 12:30
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Регулярное проведение ремонтов на атомных станциях направлено на поддержание надёжной работы энергоблоков и эксплуатационных характеристик оборудования. 14 февраля 2025 года энергоблок №4 Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») включен в сеть после досрочного завершения планового капитального ремонта при безусловном соблюдении высокого качества выполненных работ. Блок возобновил рабо...