«Россети Юг» предоставили в январе новым потребителям 24 МВт мощности

В январе 2025 года «Россети Юг» исполнили почти 1,1 тыс. договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям компании, что на 37% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Суммарный объем присоединенной мощности составил свыше 24 МВт.

Наибольший объем работ по увеличению мощности и подключению новых потребителей выполнен в Ростовской области. Филиал «Россети Юг» – «Ростовэнерго» исполнил свыше 500 договоров, обеспечив 13,7 МВт мощности. В Астраханской области 346 заявителей получили 6,7 МВт. К электросетям в Волгоградской области подключены 143 потребителя, им предоставлено 3 МВт мощности. В Республике Калмыкия присоединены 68 новых потребителей с выданной мощностью 0,8 МВт.

Среди социально значимых объектов, обеспеченных электроэнергией, медицинские учреждения в Астраханской и Ростовской областях.

За первый месяц 2025 года филиалы «Россети Юг» заключили почти 820 новых договоров техприсоединения суммарной заявленной мощностью 26,7 МВт.

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ. Здесь же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Кроме того, доступен еще один полезный интерактивный ресурс – сервис День потребителя. С его помощью можно записаться на прием к одному из ответственных руководителей «Россети Юг», чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению.