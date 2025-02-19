В Тегеране завершился Третий Каспийский экономический форум

Каспийский регион играет всё более важную роль в глобальной экономике. Находясь на стыке путей «Восток — Запад» и «Север — Юг», регион занимает ведущие позиции в мировых запасах природного газа, нефти, хрома, урана, золота и цинка. На Каспий приходится 5% от мирового ВВП по паритету покупательной способности, около 30% всего мирового экспорта пшеницы и около 40% от глобального производства промышленных алмазов.

Такие данные привёл заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе пленарного заседания Третьего Каспийского экономического форума, который 17-18 февраля проходит в Тегеране.

«Страны Каспия объединяет общее стремление к выстраиванию взаимовыгодных экономических связей, развитию равноправного партнёрства с третьими странами, повышению уровня экономики и жизни граждан наших стран», — подчеркнул замминистра.

В тематических сессиях и в пленарном заседании форума приняли участие главы правительств стран «прикаспийской пятёрки» — премьер-министр Азербайджана Али Асадов, первый вице-президент Ирана Мохаммед Реза Ареф, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

Российскую делегацию возглавил заместитель председателя Правительства Алексей Оверчук, который в ходе пленарного заседания отметил необходимость активизации деловых контактов и поддержал ежегодный формат проведения встреч министров экономики прикаспийских государств.

Первый вице-президент Ирана Мохаммед Реза Ареф, в свою очередь, предложил создать форум деловых кругов Каспия для объединения торгово-экономических возможностей прикаспийских стран.

Участники пленарного заседания рассмотрели перспективы расширения экономического сотрудничества между прикаспийскими странами для смягчения последствий санкций и увеличения объёмов торговли, развитие транспортных маршрутов и увеличение транзитных перевозок, совместную эксплуатацию энергетических ресурсов, устойчивое управление ресурсами Каспийского моря и охрану окружающей среды. Поддержали обмен опытом в сфере гидрометеорологии, отметили необходимость дальнейшего развития туризма.

По итогам встречи стороны подписали Совместное коммюнике Третьего Каспийского экономического форума, содержащее ключевые направления дальнейшей работы в рамках пятистороннего сотрудничества.

Представители прикаспийских стран приняли решение провести научно-практическую конференцию по проблемам Каспийского региона в Калмыцком государственном университете им. Б. Б. Городовикова, Международную конференцию по охране окружающей природы 30-31 мая 2025 года в Душанбе, а летом 2025 года — Каспийский экологический форум в Дагестанском государственном университете.

«Каспийский экономический форум предоставляет странам „прикаспийской пятёрки“ ценную возможность для обсуждения новых путей экономического развития, охраны окружающей среды и укрепления региональной безопасности с акцентом на общих проблемах и целях сотрудничества», — резюмировал Дмитрий Вольвач.

Напомним, Каспийский экономический форум проводится уже в третий раз. Первый форум прошел 11-12 августа 2019 года в туркменском городе Туркменбашы, второй — 5-6 октября 2022 года в Москве.

За время своего существования Каспийский экономический форум стал востребованной площадкой для обсуждения вопросов развития торговли, инвестиций, транспорта, логистики, туризма и охраны окружающей среды в странах Каспийского региона.