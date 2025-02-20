Камчатскэнерго применяет высокотехнологичное российское оборудование для обеспечения энергобезопасности полуострова

ПАО «Камчатскэнерго» (входит в Группу РусГидро) продолжает масштабную программу модернизации энергооборудования на Камчатских ТЭЦ, устанавливая современные элегазовые выключатели 110 кВ российского производства. Этот шаг имеет стратегическое значение для повышения надежности энергосистемы полуострова и обеспечения энергетической безопасности региона.

В рамках программы повышения надёжности энергообъектов и сокращения расходов на ремонтные работы на Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 уже установлено 9 элегазовых выключателей. До конца текущего года планируется установить еще 10 подобных выключателей. Полностью внедрение этого инновационного электротехнического оборудования завершится в 2027 году.

Элегазовые выключатели представляют собой высокотехнологичное оборудование, обеспечивающее защиту высоковольтной электрической сети от перегрузок и коротких замыканий, что значительно снижает риск аварийных ситуаций и позволяет стабильно поддерживать работу критически важной инфраструктуры на полуострове. Они отличаются повышенной долговечностью, меньшим объемом технического обслуживания и высокой устойчивостью к атмосферным и климатическим воздействиям, что особенно актуально для суровых условий Камчатки.

Начиная с 1978 года на Камчатских ТЭЦ эксплуатировались выключатели масляного типа, произведенные компаниями Болгарии и Швеции.