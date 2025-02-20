Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Северо-Запада в 2024 году увеличилось на 3,1%

Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в 2024 году увеличилось на 3,1 % по сравнению с 2023 годом и составило 100,4 млрд кВт•ч.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в 2024 году составила 115,5 млрд кВт•ч, что на 5,6 млрд кВт•ч больше показателя 2023 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года увеличение выработки электроэнергии составило 5,2 млрд кВт•ч.

Рост энергопотребления в ОЭС Северо-Запада обусловлен в первую очередь ростом потребления так называемой мелкомоторной нагрузкой, населением и приравненными к нему группами потребителей.

В 2024 году достигнуты новые значения исторических максимумов потребления мощности в Объединенной энергосистеме Северо-Запада и энергосистеме г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В ОЭС Северо-Запада максимум зафиксирован 5 января 2024 года, его значение составило 15651 МВт, что выше предыдущего исторического максимума на 117 МВт. В Ленинградской энергосистеме максимум потребления мощности обновлен так же 5 января и составил 8333 МВт, превысив прежний максимум на 90 МВт.

Совокупная установленная мощность электростанций ОЭС Северо-Запада за минувший год увеличилась на 77,6 МВт (с учетом выведенной из эксплуатации устаревшей мощности) и на 01.01.2025 составила 25217,15 МВт.

Прирост установленной мощности обусловлен вводом нового генерирующего оборудования суммарной мощностью 74,7 МВт и увеличением установленной мощности действующего оборудования за счет его перемаркировки – 10 МВт.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в 2024 году несли тепловые электростанции, доля которых в структуре установленной мощности энергообъединения на 01.01.2025 составила 62,9%, или 15850,78 МВт. Общая установленная мощность атомных электростанций составила 6135,79 МВт, или 24,3%, гидроэлектростанций – 3023,14 МВт, или 12,0 %, ветровых - 207,45 МВт, или 0,8%.

В соответствии с разработанными и утвержденными приказом Минэнерго РФ "Схемами и программами развития электроэнергетических систем на 2025-2030 годы", в 2025 году в ОЭС Северо-Запада ожидается увеличение потребления электроэнергии еще на 3,2 % до уровня 103,6 млрд кВт•ч.

Прежде всего это будет связано с планируемым вводом новых потребителей, в том числе жилых комплексов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и продолжением роста потребления мелкомоторной нагрузкой, населением и приравненными к нему группами потребителей.