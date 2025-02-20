«Полиметалл» планирует запустить Ведугу в 2026 году

ГРК "Амикан" (входит в "Полиметалла") планирует в 2026 году запустить в промышленную эксплуатацию обогатительную фабрику на Ведугинском месторождении в Северо-Енисейском районе Красноярского края, сообщает Корпорации развития "Енисейская Сибирь".

"Сейчас в отделении измельчения фабрики строители заливают фундаменты для трёх будущих мельниц. Полностью работы завершат в течение полутора месяцев. До конца февраля 2025 года начнётся параллельный монтаж оборудования. Объект планируют запустить в 2026 году", — говорится в сообщении. Объект включен в Комплексный инвестиционный проект (КИП) "Енисейская Сибирь".

"Вместе со строительством набирает обороты и работа в карьере, — рассказал директор Красноярского филиала "Полиметалла" Евгений Пушной. — Если в прошлом году объём выемки горной массы не превышал 2,5 млн кубометров, то в 2025 мы выйдем на 9 млн кубометров. Предприятие прирастает новой техникой, в их числе 14 БЕЛАЗов, которые постепенно включатся в работу в течение весны".

Будущий производственный комплекс включит в себя участки дробления, измельчения, первичной и вторичной флотации, а также участок сушки концентрата. Обогатительная фабрика рассчитана на переработку 2,2 млн тонн руды в год.

Как сообщалось, в конце ноября 2024 года "Россети" подали на ГРК "Амикан" 15,2 МВт мощности из Единой национальной электрической сети. Капитальные вложения в проект на Ведуге оценивались в 447 млн долларов. Среднее годовое производство в течение всего срока эксплуатации месторождения — 200 тысяч унций (6,2 тонны) золота.

АО "Полиметалл" (принадлежит ГК "Мангазея" Сергея Янчукова) — компания, добывающая золото и серебро, с действующими предприятиями и проектами развития в России. До августа 2023 года входила в Polymetal Int, которая теперь зарегистрирована в Казахстане и сменила название на Solidcore Resources. В 2023 году компания увеличила производство на 4% до 38,2 тонны золотого эквивалента. В частности, произведено 31,3 тонны (+10%) золота и 550 тонн (-15%) серебра.

В 2024 году предприятия "Полиметалла" увеличили производство на 9,4% до 1,3 млн унций (41,8 тонны) золотого эквивалента, что также выше заявленного прогноза в 38 тонн золотого эквивалента. Совокупная ресурсная база компании на конец 2023 года составляла около 39 млн унций (1,2 тысячи тонн) золотого эквивалента (JORC).