«Россети Ленэнерго» обеспечили энерготранзит через Онежский канал

Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» завершили реконструкцию двух воздушных переходов линии электропередачи 0,4 кВ через Онежский канал общей протяженностью 140 метров.

Специалисты компании заменили 4 опоры и смонтировали 140 метров самонесущего изолированного провода – более надежного и безопасного по сравнению с обычным алюминиевым проводом. Новые опоры высотой 24,5 метра изготовлены из гнутого стального профиля с антикоррозийным покрытием, нанесенным методом горячего цинкования. Установку затрудняло близкое расположение грунтовых вод. Для обеспечения устойчивости конструкции энергетики использовали фундаменты из гнутого стального профиля с глубиной монтажа 4,5 метра.

«Работы проводились на узком перешейке между Онежским озером и Онежским обводным каналом. Проезд к месту монтажа был возможен только по понтонному разводному мосту с небольшой грузоподъемностью, что значительно ограничивало возможность применения специальной техники», – рассказал первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» Сергей Туху.

В результате проведенных работ повышена надежность электроснабжения более двух тысяч жителей поселка Вознесенье в Подпорожском районе Ленинградской области. Отметим, что энергетики также увеличили надводный габарит линии электропередачи до 22 метров, что обеспечит прохождение по Онежскому каналу водного транспорта с большими габаритами.