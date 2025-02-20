«Россети Северный Кавказ» направили более 648 млн рублей на реализацию инвестиционной программы в Карачаево-Черкесии

«Россети Северный Кавказ» в 2024 году направили на реализацию инвестиционной программы филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» 648,6 млн рублей.

За счет средств инвестпрограммы энергетики построили и ввели в эксплуатацию 119 км воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ, 34 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, в том числе в рамках выполнения заявок на подключение новых потребителей к электрическим сетям. Благодаря строительству новых центров питания введено 5,28 МВА трансформаторной мощности, что составило 241% от плана.

Основная часть строительно-монтажных работ выполнена в Малокарачаевском районе в ходе реализации Программы снижения потерь электроэнергии в сетях. Здесь смонтировано и введено в эксплуатацию 84,2 км линий электропередачи 0,4-10 кВ.