Еще в 10 населенных пунктах Подмосковья началось строительство новых газопроводов по губернаторской программе

3 часа назад
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Министерство энергетики М...
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Подмосковные газовики в феврале приступили к строительству газопроводов еще в 10 населенных пунктов в рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года»:

Новые газораспределительные сети строятся в деревнях Гусенево, Золево, Тимково, Еднево Волоколамского г.о., Тереньково Орехово-Зуевского г.о., Сабанино г.о. Егорьевск, Колеймино г.о. Серебряные Пруды, с. Воскресенки г.о. Ступино, Липино Дмитровского г.о., Храброво Можайского г.о.

Всего в этом месяце строительство внутрипоселковых газопроводов ведется в 40 населенных пунктах региона, в которых ранее отсутствовал газ.

Также с начала года специалисты «Мособлгаза» газифицировали уже пять населенных пунктов в Подмосковье: д. Ильинское и д. Любятино Волоколамского г.о., с. Куплиям г.о. Егорьевск, д. Апальщино и д. Рупасово Рузского г.о., благодаря чему к газу смогут подключиться жители более 700 домовладений. Кроме того, для повышения надежности газоснабжения выполнено строительство газопроводов-связок в д. Заозерье Раменского г.о. и реконструкцию газопроводов в д. Анциферово Орехово-Зуевского г.о.

«В 2025 году по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» мы построим около 300 км новых газопроводов в 70 населенных пунктах, что сделает жизнь 9,3 тысячи подмосковных жителей комфортнее», — отметил Сергей Воропанов, министр энергетики Московской области.

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