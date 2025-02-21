Еще в 10 населенных пунктах Подмосковья началось строительство новых газопроводов по губернаторской программе

Подмосковные газовики в феврале приступили к строительству газопроводов еще в 10 населенных пунктов в рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года»:

Новые газораспределительные сети строятся в деревнях Гусенево, Золево, Тимково, Еднево Волоколамского г.о., Тереньково Орехово-Зуевского г.о., Сабанино г.о. Егорьевск, Колеймино г.о. Серебряные Пруды, с. Воскресенки г.о. Ступино, Липино Дмитровского г.о., Храброво Можайского г.о.

Всего в этом месяце строительство внутрипоселковых газопроводов ведется в 40 населенных пунктах региона, в которых ранее отсутствовал газ.

Также с начала года специалисты «Мособлгаза» газифицировали уже пять населенных пунктов в Подмосковье: д. Ильинское и д. Любятино Волоколамского г.о., с. Куплиям г.о. Егорьевск, д. Апальщино и д. Рупасово Рузского г.о., благодаря чему к газу смогут подключиться жители более 700 домовладений. Кроме того, для повышения надежности газоснабжения выполнено строительство газопроводов-связок в д. Заозерье Раменского г.о. и реконструкцию газопроводов в д. Анциферово Орехово-Зуевского г.о.