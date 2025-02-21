Москва и Китайский центр трансфера технологий государств-членов ШОС обсудили перспективы сотрудничества в области промышленности и технологий

20 февраля 2025 года в рамках Форума будущих технологий в Центре Международной Торговли прошли переговоры между Министром Правительства Москвы, руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолием Гарбузовым и Директором Китайского центра трансфера технологий государств-членов ШОС Чжао Чжунъюанем. Встреча была посвящена обсуждению возможных направлений сотрудничества между Москвой и Китайским центром в области промышленности, технологий и инноваций.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития партнерства, включая разработку совместных проектов в области промышленности, обмен технологиями между московскими предприятиями и организациями стран ШОС, а также вопросы локализации производств на площадках ОЭЗ «Технополис Москва». Особое внимание было уделено программам поддержки и акселерации для компаний, а также академическому обмену и совместным исследованиям между московскими и китайскими учреждениями.

«Сотрудничество с Китайским центром трансфера технологий государств-членов ШОС открывает новые возможности для развития промышленного потенциала Москвы. Мы видим большой интерес со стороны китайских компаний к локализации производств в Москве, и это подтверждает, что наш город остается важным центром притяжения для международных инвестиций и технологий. Уверен, что наши совместные усилия принесут осязаемые результаты уже в ближайшие годы», — подчеркнул Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Также в рамках встречи обсудили будущий визит руководства Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы в Китайскую Народную Республику, где планируется подписание соглашения между Департаментом и Китайским центром трансфера технологий ШОС, что станет важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества.

«Китайский центр трансфера технологий ШОС придает большое значение сотрудничеству с Правительством Москвы и рассматривает его как важную возможность для развития технологического и промышленного обмена. Мы готовы активно поддерживать московские предприятия в выходе на китайский рынок, а также помогать китайским компаниям в локализации технологий в Москве, создавая экосистему взаимовыгодных инноваций, что принесет пользу обеим сторонам», — отметил Директор Китайского центра трансфера технологий государств-членов ШОС Чжао Чжунъюань.

Стороны договорились о дальнейших шагах по реализации обсужденных инициатив. Следующая встреча запланирована на второй квартал 2025 года.