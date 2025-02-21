Улучшен конструктив кабельных вводов (сальников) ЭРА

33 минуты назад
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Источник:
ООО ЭРА

В продажу запущен новый ассортимент кабельных вводов (сальников) некольких серий: серии PG и PGR со степенью защиты IP54, серии MG и PGM со степенью защиты IP68. 

Сальники позволяют создавать безопасный и долговечный ввод электрических проводников в распределительные щиты, монтажные коробки и электроустановки. Кабельные вводы устанавливаются в местах ввода-вывода проводников в

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ЭРА (ЭлектроПро)
ЭРА - освещение и электротовары для дома, офиса и промышленных объектов. История компании началась более 20 лет назад. Сегодня это бренд, занявший прочное положение на рынке. Ежегодно ассортимент пополняется актуальными решениями, а продукция постоянно модернизируется в соответствии с современными технологиями.