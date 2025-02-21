Улучшен конструктив кабельных вводов (сальников) ЭРА
33 минуты назад
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В продажу запущен новый ассортимент кабельных вводов (сальников) некольких серий: серии PG и PGR со степенью защиты IP54, серии MG и PGM со степенью защиты IP68.
Сальники позволяют создавать безопасный и долговечный ввод электрических проводников в распределительные щиты, монтажные коробки и электроустановки. Кабельные вводы устанавливаются в местах ввода-вывода проводников в...
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