Владивостокская ТЭЦ-2: масштабная ремонтная кампания охватит 25 единиц оборудования

Энергетики Владивостокской ТЭЦ-2 АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в Группу РусГидро) приступают к реализации ремонтной программы 2025 года, которая затронет 25 единиц основного генерирующего оборудования. Комплекс работ направлен на обеспечение надежного тепло- и электроснабжения Владивостока в предстоящий осенне-зимний период.

Ремонтная программа включает в себя работы на котельном, турбинном, электрическом оборудовании, вспомогательном производстве, а также замену участков трубопроводов теплосети станции. В рамках программы будут отремонтированы 9 котлоагрегатов, 5 турбоагрегатов с генераторами и 6 трансформаторов.

«Подготовка к последующей зиме, как правило, стартует именно в начале года. Это позволяет качественно и в срок выполнить весь запланированный объем работ», — сообщает директор Владивостокской ТЭЦ-2 Сергей Трубецкий.

Капитальный ремонт турбогенератора №1 включает в себя работы по выводу ротора и осмотру обмотки статора после первого года эксплуатации. В период двух средних ремонтов на котлоагрегатах №12 и №13 энергетики проведут экспертизу промышленной безопасности питательных трубопроводов, ремонт обмуровки и тепловой изоляции, газоходов и воздуховодов, газового и электрооборудования, автоматических систем управления технологическими процессами и контрольно-измерительных приборов. Кроме того, 22 единицы оборудования пройдут текущие ремонты.