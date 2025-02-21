Завод ГОСТКАБЕЛЬ провел первую в 2025 году экскурсию для ведущих застройщиков

ГОСТКАБЕЛЬ – лидер по производству кабеля и провода на Урале. Продукция завода поставляется на тысячи жилых, социальных и промышленных объектов ведущих застройщиков страны.

В феврале ГОСТКАБЕЛЬ провел первую в 2025 году экскурсию для крупнейших девелоперов Уральского Федерального округа. В ходе экскурсии участники оценили масштабы производственных мощностей завода. Гости посетили цеха с техническим оборудованием полного цикла изготовления кабеля и ознакомились с системой входного контроля материалов для медной и алюминиевой катанки. Особое внимание было уделено системе менеджмента качества ISO 9001-2015, которой сертифицирован ГОСТКАБЕЛЬ.

Завод ГОСТКАБЕЛЬ производит кабель, соответствующий ГОСТ 31996-2012. Предприятие изготавливает 2 700 маркоразмеров силового кабеля на напряжение до 3 кВ и проводов для электроустановок на напряжение до 450, 750 В.

Ознакомиться с каталогом кабельно-проводниковой продукции можно на сайте gostcable.ru. Заказать товар, проверить актуальные остатки и получить цену на кабель со скидкой можно на сайте официального дистрибьютора РОС-электро b2b.ros-elektro.ru.