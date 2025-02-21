«Россети Кубань» инвестировали в развитие энергокомплекса Кубани и Адыгеи более 23 млрд рублей

В 2024 году «Россети Кубань» инвестировали в модернизацию электросетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея более 23 млрд рублей. Компанией введено в эксплуатацию более 1,7 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения и свыше 500 МВА трансформаторной мощности.

В частности, «Россети Кубань» являются участником значимого проекта – строительства участка федеральной трассы А-289 (проект «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги»), который примет растущий поток автотуристов и ускорит движение на запад и восток. Дорога проложена в обход населенных пунктов и значительно сокращает время в пути от Краснодара до Крымского моста. Для электроснабжения новой трассы «Россети Кубань» построили подстанции 110 кВ «Дорожная», 35 кВ «Придорожная» и «Заповедная», почти 70 распределительных пунктов и проложили порядка 190 км ЛЭП различного класса напряжения. Новая энергетическая инфраструктура создана с применением высокотехнологичного отечественного оборудования.

В числе других крупных проектов – модернизация высоковольтной подстанции в Тахтамукайском районе Республики Адыгея с увеличением мощности в 2,5 раза до 130 МВА. Проведенные мероприятия позволяют создать условия для подключения новых объектов малого и среднего предпринимательства, повысить качество электроснабжения соцобъектов и бытовых потребителей.

В рамках инвестиционной деятельности в течение 2024 года «Россети Кубань» продолжили модернизацию распределительных сетей. В зоне ответственности компании энергетики построили свыше 1,6 тыс. ЛЭП классом напряжения 0,4-10 кВ. Так, в Центральном районе Сочи специалисты провели масштабную реконструкцию кабельной сети для обеспечения надежного электроснабжения жителей и ряда социально значимых объектов в центральной части курорта: Морского порта, Международного инновационного университета, объектов образования и спорта.

«Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 220-110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи достигает 94,5 тыс. км. Компания управляет 749 подстанциями 35 кВ и выше трансформаторной мощностью 18,4 тыс. МВА. Площадь обслуживаемой территории – 83,3 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.