«Россети Северный Кавказ» на Ставрополье обеспечили электроэнергией 10 объектов в рамках национальных проектов

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» в 2024 году обеспечили электроэнергией 10 объектов, построенных в рамках национальных проектов. Суммарно им выдано свыше 730 киловатт мощности.

Энергетики обеспечили электроэнергией девять медицинских учреждений (врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерский пункт, поликлиника, больница) и Дом культуры.

В числе крупных проектов – технологическое присоединение новой поликлиники в селе Арзгир. Современное двухэтажное здание, возведенное по национальному проекту «Здравоохранение» на территории сельской больницы, заменило ветхое и малогабаритное сооружение.

Для электроснабжения важного объекта бригада Прикумских электрических сетей установила на участке трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами мощностью 400 кВА каждый и построила две линии электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью порядка 500 метров. Выполненные работы позволили обеспечить медучреждение мощностью в объеме почти 350 киловатт и вторую категорию надежности: от двух независимых взаимно резервирующих источников подачи электроэнергии.