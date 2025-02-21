«Россети Центр» подключили к электросетям два социальных объекта в Тамбовской и Калужской областях

Компании вносят весомый вклад в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение», направленного на создание комфортных и безопасных условий для проживания пожилых людей, нуждающихся в постороннем уходе.

Энергетики Калугаэнерго подключили к сетям Дом социального обслуживания в деревне Тешевичи Кировского района. Для этого установили подстанцию, оснащенную двумя трансформаторами по 630 кВа каждый, а также построили воздушные и кабельные линии электропередачи суммарной протяженностью 0,3 км. Новое социальное учреждение рассчитано на 140 мест и предназначено для переселения жителей домов престарелых из устаревших зданий. Максимальная мощность техприсоединения составила 436 кВт.

Специалисты Тамбовэнерго обеспечили мощностью в объеме 630 кВт дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сосновском округе Тамбовской области. Для этого построили две трансформаторные подстанции и проложили воздушные и кабельные линии электропередачи протяженностью более 2 км. Дом-интернат на 150 мест обеспечит комфортное проживание и полный комплекс социальных услуг людям, нуждающимся в реабилитации, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.