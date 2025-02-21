«Россети» внедрят передовые решения при реализации проектов по усилению энергосистемы столичного региона

По поручению Генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина создан штаб по строительству электросетевых объектов, необходимых для повышения надежности и развития энергосистемы Москвы и Московской области. В число его задач входят контроль и координация выполнения работ, взаимодействие с органами власти. Руководителем штаба назначен Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров.

В 2024 году между Минэнерго России, Правительством Москвы и Правительством Московской области было заключено соглашение, направленное на развитие и повышение надежности энергосистемы столичного региона. Подписание документа состоялось в соответствии с поручениями Президента и Правительства РФ. Стороны согласовали ряд решений, включая проекты в сетевом комплексе на основе новейших технологий.

Как отметил на заседании штаба Андрей Муров, выполнение намеченных мероприятий является важной задачей Группы «Россети». В распределительных сетях до 2032 года планируется построить и поставить под напряжение около 1,3 тыс. объектов, из которых более 190 уже завершено. Кроме того, прорабатываются крупные проекты в магистральном комплексе, включая строительство высоковольтных ЛЭП на постоянном токе для передачи больших объемов мощности в столичный регион. Это будет способствовать реализации градостроительных планов развития Москвы и Московской области, модернизации транспортной инфраструктуры, вводу нового жилья и созданию промышленных кластеров.