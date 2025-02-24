Более 300 млн рублей готовы выделить на капремонт дороги под мостом «Миллениум» в Казани

В Казани (Республика Татарстан) планируют капитально отремонтировать разворотную петлю - автомобильную дорогу под мостом «Миллениум». Сейчас для выполнения работ ищут подрядную организацию. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Работы намерены провести на участке от улицы Фатыха Амирхана до Дворца единоборств «Ак Барс» с благоустройством прилегающей территории вдоль строящегося гостиничного комплекса и апартаментов в Ново-Савиновском районе города. Начальная стоимость контракта составляет более 311 млн рублей. Заявки на участие в электронных торгах принимаются до 10 марта, победителя выберут 11 марта.

Согласно опубликованной документации, протяженность ремонтируемого участка составляет 1,9 км. Его необходимо обновить до 18 ноября 2025 года.

Напомним, в минувшем году на мосту «Миллениум» впервые за 20 лет в рамках подготовки к саммиту БРИКС провели капремонт. Специалисты обновили отрезок от улицы Вишневского до улицы Фатыха Амирхана.