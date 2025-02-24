Часть электроэнергии с ЗАЭС могут направить в Крым

24 февр. 2025, 13:45
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
РИА Новости
Авторы и источники / Правообладателям

Запорожская АЭС после планируемого перезапуска будет снабжать электроэнергией новые регионы РФ и Крым, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Росатом" готовит большую программу перезапуска Запорожской АЭС, ее могут утвердить в течение полутора месяцев, возобновить же работу ЗАЭС получится, как только это позволит военно-политическая обстановка, сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Надо понимать, что это достаточно большой объем электроэнергии - 6 гигаватт... Сетевой оператор распишет нам наше служение для того, чтобы запитать потребителей Донбасса, наших новых регионов. Возможно, какая-то часть электроэнергии уйдет на Крым", - отметил он.

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