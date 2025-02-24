«ПОЛИПЛАСТИК» разработал инновационные пластики для электромобиля Атом

Материалы разработаны ведущим компаундером термопластов для первого российского серийного электромобиля Атом, старт производства которого запланирован на 2025 год. Высокотехнологичные пластики позволили реализовать инновационные идеи автоконструкторов электромобиля Атом в интерьере и экстерьере транспортного средства.



Компаунды обладают всеми необходимыми физико-механическими, реологическими и технологическими свойствами и полностью отвечают высоким требованиям электромобиля Атом.



Материалы на основе полипропилена, разработанные для деталей бамперной группы электромобиля Атом, были отдельно изучены на радиопроницаемость.

«При выборе полимерных материалов для экстерьера электромобиля важным условием было корректное взаимодействие окрашенных пластиковых деталей бамперной группы с усовершенствованной системой помощи водителю ADAS, которая используется в Атоме. Результаты испытаний радиопроницаемого компаунда подтвердили возможность корректной настройки данной системы», - рассказала Екатерина Смирнова, руководитель направления Автопром компании «ПОЛИПЛАСТИК».

В электромобиле Атом также нашли отражение общемировые тенденции к снижению веса автотранспорта за счет замены крупногабаритных металлических компонентов экстерьера на пластиковые: бренд Атом применяет в конструкции электромобиля полимерные крылья из высокотехнологичного материала НПП «ПОЛИПЛАСТИК». Отмечается, что использование пластиковых крыльев, помимо снижения веса, решает задачу по легкой замене «расходных материалов» кузова в корпоративном сегменте автомобилей.



В интерьере Атома высокие требованиям к дизайну и функциональности обеспечивает стойкий к царапанию и эмиссии полимерный материал, разработанный специалистами Научно-технического центра НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в уникальном цвете специально для бренда Атом.



Обе компании высоко оценили синергию взаимодействия. Команда Атома отметила, что на протяжении сотрудничества по разработке полимерных материалов НПП «ПОЛИПЛАСТИК» обеспечило расширенное сопровождение проекта. В том числе была оказана поддержка по предоставлению дополнительных данных по материалам для расчетов CAE (Computer-Aided Engineering) по прочности, долговечности деталей и симуляции пассивной безопасности.