ОДК внедряет отечественную систему управления производством и цепочками поставок

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех начала тестовую эксплуатацию новейшей российской системы управления производством и цепочками поставок. После апробации отечественное ИТ-решение будет внедряться на всех предприятиях корпорации.

Российская система управления производством и цепочками поставок (СУПЦП) создана на платформе 1С. Программное обеспечение позволяет в едином цифровом пространстве детально планировать производственные процессы и контролировать выполнение задач.

«Цифровизация производственной системы неразрывно связана с импортозамещением программных продуктов. Сейчас завершается третий этап реализации проекта по созданию СУПЦП и ведется подготовка к следующему. После успешной апробации программа будет внедрена на всех предприятиях ОДК. Таким образом мы повысим эффективность управления производственными процессами и сможем контролировать все этапы управления цепочками поставок в едином цифровом пространстве», – отметил директор по производству ОДК Валерий Теплов.

Отечественная программа внедряется на пермском предприятии ОДК-СТАР. Тестовая эксплуатация проводится в механосборочном и сборочно-испытательном цехах предприятия и продлится два месяца. Затем к ней присоединятся все производственные подразделения пермского предприятия.

Сейчас 150 сотрудников ОДК-СТАР проходят обучение по работе в СУПЦП. Первыми к изучению российского ПО приступили сотрудники управления производственного планирования. Они формируют заказы, на основании которых рассчитывается поэтапная структура процесса управления производством и цепочками поставок. Также осваивать работу в новой российской программе начали технологи, мастера и специалисты планово-диспетчерского бюро предприятия.

Отечественное программное обеспечение СУПЦП разработано совместно с компанией «НПЦ «1С» при грантовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Программное обеспечение создано в рамках реализации особо значимого проекта по доработке и внедрению системы управления производством и цепочками поставок на машиностроительных предприятиях с внутренней кооперацией.