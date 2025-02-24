Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу ПС 220 кВ Синтез в столичной энергосистеме

Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Москвы и Московской области» (Московское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для включения в работу ПС 220 кВ Синтез Московского НПЗ.

В ходе строительства объекта завершены все работы по монтажу и включению новой ПС 220 кВ Синтез с двумя трансформаторами Т-1, Т-2 мощностью 63 МВА каждый, двух кабельных линий 220 кВ и одного автотрансформатора АТ-4 ПС 220 кВ Нефтезавод мощностью 125 МВА.

Оборудование ПС 220 кВ Синтез и подключенные к нему линии электропередачи оснащены КРУЭ 220 кВ, новым коммутационным и технологическим оборудованием, современными микропроцессорными терминалами релейной защиты и автоматики.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу нового оборудования ПС 220 кВ Синтез и ЛЭП специалисты Московского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации. Кроме того, была проведена проверка выполнения технических условий на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, а также - разработка комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу.

Специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы системы сбора и передачи телеметрической информации в Московское РДУ. Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электроэнергетических режимов позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.