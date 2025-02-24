В Подмосковье прошел Круглый стол по теме «Развитие электротранспорта в России»

Представители Министерства энергетики Московской области приняли участие в Круглом столе по теме «Развитие электротранспорта в России», который прошёл в Одинцовском городском округе Подмосковья. Региональная ассоциация станций технического обслуживания («РАСТО») собрала на базе технического центра «ВОЛИН» заинтересованных в данной теме — производителей электрозарядной инфраструктуры, транспортных средств с электродвигателями, оборудования по обслуживанию электромобилей, а также представителей Энергетического института повышения квалификации «Мособлэнерго» и др.

Открывал мероприятие с приветственным словом первый заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Анисимов. Он отметил, среди прочего, что в течение нескольких лет развитие электротранспорта является основным мировым автомобильным трендом. Правительство Подмосковья всецело поддерживает данную тенденцию и намерено способствовать дальнейшему развитию «экологичного» вида транспорта и инфраструктуры для него.

Сегодня в Министерстве энергетики Московской области создан проектный офис «Развитие электротранспортной инфраструктуры», который объединяет усилия органов государственной власти с бизнесом и включает в себя областные ведомства и более 20 коммерческих компаний, участвующих в развитии сферы электротранспорта (Газпром, Ростелеком, Силовые Машины, Парус Электро, Самолет, ПИК, Ашан и др.).

Одна из главных целей проектного офиса — создание инфраструктуры. В настоящий момент на территории Подмосковья работает 2060 объектов топливозаправочного комплекса, из них 34% — это электрозарядная инфраструктура. Она представлена 703 электрозарядными станциями (355 станций — медленных, 348 — быстрых).

Помимо развития электрозарядной инфраструктуры важным направлением работы является подготовка и развитие кадрового потенциала в сфере электротранспорта — этот вопрос также обсудили в ходе дискуссии. В планах — открытие профильных групп в ССУЗах Московской области для подготовки специалистов отрасли. Также прорабатывается вопрос открытия учебного центра по данному направлению на территории региона.

Помимо этого, участники Круглого стола обсудили вопросы развития отечественного автопрома с электродвигателями, сервисного обслуживания, программного обеспечения, в том числе с использованием искусственного интеллекта, и многое другое. В заключение мероприятия между Ассоциацией «РАСТО» и Энергетическим институтом повышения квалификации «Мособлэнерго» было подписано соглашение о подготовке квалифицированных кадров в сфере электротранспорта.

Как отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов, мероприятие имело важное значение для дальнейшего развития сферы электротранспорта в стране в целом и в регионе в частности.