«Россети Юг» обеспечили электроэнергией новую систему водоснабжения в отдалённом хуторе Волгоградской области

Специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» подключили к сетям в хуторе Красный Мелиоратор Николаевского района систему водоснабжения и водоочистки, реконструированную в рамках федерального проекта «Чистая вода». Общая мощность технологического присоединения составила 45 кВт.

Новый коммунальный объект повысит качество водоснабжения для 1,5 тысячи жителей хутора Красный Мелиоратор. Мощность системы водоснабжения после модернизации полностью покроет потребности отдаленного населённого пункта и обеспечит резерв для дальнейшего развития территории.

Для присоединения объектов водоснабжения и водоочистки к электросетям «Россети юг» энергетики построили около 2 км воздушных линий электропередачи и установили две новые комплектные трансформаторные подстанции.