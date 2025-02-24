Специалисты УЭХК разработали новый масс-спектрометр для изотопного анализа

Специалисты Уральского электрохимического комбината (АО «УЭХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в Новоуральске Свердловской области) разработали газовый масс-спектрометр для измерений изотопного состава гексафторида урана (как на технологических линиях разделительного производства, так и в лабораторных условиях).

Прибор получил обозначение МТИ-350Г-01, приказом Росстандарта он был зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в области использования атомной энергии под номером 92179-24.

Оборудование способно работать в автоматическом режиме, с дистанционным мониторингом и настройкой. По своим техническим характеристикам разработка не уступает зарубежным аналогам. Во время испытаний масс-спектрометр, который отличается компактностью, показал высокие результаты по сходимости и воспроизводимости измерений.

Разработка нового масс-спектрометра позволила комбинату исключить приобретение нового дорогостоящего оборудования. Модернизация масс-спектрометров внесена в утвержденную концепцию обновления вспомогательного оборудования УЭХК, согласно ей за восемь лет планируется обновить весь парк используемых приборов. Ожидается, что это обеспечит бесперебойную систему аналитического контроля на длительный период.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

АО «УЭХК» – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО «УЭХК» сосредоточено более 45% российских промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО «УЭХК» поставляется на экспорт. Система менеджмента АО «УЭХК» соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 28000, 50001, ISO 45001. www.ueip.ru

Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания - АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе «ТВЭЛ». Топливный дивизион является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. www.tvel.ru