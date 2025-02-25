Для строительства автодороги Горная Саниба – Кармадон в Северной Осетии ищут подрядчика

Для строительства автодороги «Горная Саниба – Кармадон» в Республике Северная Осетия – Алания ищут подрядчика, с которым готовы заключить контракт на сумму более 893,1 млн рублей. Информация о проведении открытого конкурса в электронной форме размещена на портале Госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимаются до 10 марта, итоги планируют подвести 13 марта. Срок исполнения контракта – с даты подписания до 22 декабря 2027 года, при этом строительство дороги должно быть выполнено до 1 декабря 2027 года. Финансирование работ предусмотрено из республиканского бюджета.

Согласно конкурсной документации, объект находится в Пригородном районе Северной Осетии. Протяженность автодороги четвертой категории составит более 2,5 км, количество полос движения – две. На дороге запланировано возведение двух мостов и трех водопропускных труб.

Ранее сообщалось, что строительство автодороги «Горная Саниба – Кармадон» в Северной Осетии включено в Постановление Совета Федерации, как и ремонт трассы «Гизель – Кармадон – Даргавс – Дзуарикау», строительство обхода станицы Архонской, ремонт моста через реку Терек на трассе «Моздок – Чермен – Владикавказ», а также обновление подъезда к Цею.

Добавим, всего до 2030 года в республике планируют построить и реконструировать более 50 км дорог по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».