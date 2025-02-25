Москва планирует провести девять аукционов на право КРТ в 2025 году

До конца 2025 года в столице планируют провести девять аукционов на получение права комплексного развития территорий (КРТ) части бывших промзон и неэффективно используемых участков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Москва продолжает работу по привлечению инвесторов к реализации проектов КРТ. Город планирует в этом году провести торги на право реорганизации девяти площадок бывших промзон и неэффективно используемых участков. На них привлеченные инвесторы смогут возвести свыше 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 906 миллиардов рублей. Благодаря преобразованию участков будет создано около 14,5 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

На реорганизуемых участках планируют создать современные городские кварталы со сбалансированной застройкой и необходимой инфраструктурой. Участки находятся в Северо-Восточном, Центральном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Троицком и Новомосковском округах.

«За все время реализации программы КРТ было проведено 25 аукционов на право редевелопмента участков. При этом в торгах участвовали как компании из Москвы и Московской области, так и девелоперы из регионов, включая Екатеринбург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Пермь, а также Тюмень, Краснодар, Оренбург и Чеченскую Республику. Комплексный подход к реорганизации площадок позволяет создавать комфортную среду для горожан, а для бизнеса открывает возможность развивать экономически выгодные проекты в черте города. При этом интерес девелоперов к аукционам по программе КРТ продолжает расти», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что к концу 2024 года было одобрено и перешло в стадию реализации 108 проектов КРТ. В общей сложности в столице планируется построить 27,4 миллиона квадратных метров недвижимости.