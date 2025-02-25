Губернатор Волгоградской области и гендиректор «Россети Юг» обсудили мероприятия по повышению надёжности электроснабжения региона

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и генеральный директор «Россети Юг» Алексей Рыбин в рамках рабочей встречи в Волгограде обсудили перспективы развития электросетевого комплекса и первоочередные мероприятия программы повышения надёжности электроснабжения потребителей в регионе.

Алексей Рыбин представил главе Волгоградской области нового руководителя филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» Алексея Коледина, ранее занимавшего должность заместителя главного инженера по производственной деятельности компании «Россети Юг».

Андрей Бочаров отметил, что с компанией «Россети Юг» выстроено системное, конструктивное сотрудничество в решении задач развития региона, выразил уверенность, что эффективная совместная работа будет продолжена. В Волгоградской области реализуется ряд проектов, направленных на обеспечение надёжного и качественного энергоснабжения. Это позволяет региону комплексно развивать территории под жилую застройку, осуществлять масштабные проекты развития в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере и других отраслях.

Среди приоритетных задач компании генеральный директор «Россети Юг» обозначил продолжение диалога с региональными властями в части формирования и согласования мероприятий Программы повышения надёжности электросетевого комплекса на 2025-2029 годы. Она разработана по поручению Правительства Российской Федерации для улучшения технического состояния энергообъектов. Программа предполагает реконструкцию ряда подстанций 35-110 кВ, модернизацию линейных объектов основной и распределительной сети, замену опор, приобретение спецтехники и автотранспорта.

На встрече также обсуждались вопросы заключения регуляторного соглашения с Волгоградской областью и задачи в условиях исполнения «Россети Юг» функций системообразующей территориальной сетевой организации в регионе.