На энергоблоке №6 Ленинградской АЭС приступили к монтажу модернизированного статора генератора

На Ленинградской АЭС стартовал монтаж статора генератора после модернизации в рамках планового капитального ремонта энергоблока №6. В минувшие выходные специалисты подняли статор генератора на штатное место в машинном зале и в настоящее время выставляют линию вала турбоагрегата.

На следующих этапах они проведут финальную сборку генератора, подключат к нему трубопроводы охлаждения, а также многочисленные датчики, контролирующие температуру обмотки статора, вибрацию и т.д., выполнят его гидравлические и высоковольтные испытания. После сборки генератора будет выполнено его присоединение к турбине.

Выполненная операция является весьма ответственной и трудоемкой: для транспортировки 440-тонного статора от площадки хранения до здания турбины задействовали спецавтотранспорт, для перемещения внутри машзала - мостовой кран со спаренным подъёмным механизмом грузоподъемностью 440 тонн.

К работам привлекли специалистов, имеющих большой опыт по перемещению крупногабаритного оборудования из числа работников атомной станции и подрядных организаций. Команда участников не только бережно и аккуратно доставила статор генератора к месту монтажа, но и справилась с задачей с опережением графика.

На следующем этапе статором генератора займутся сотрудники специализированной ремонтной организации АО «Атомэнергоремонт». Им предстоит выставить воздушный зазор между ротором и статором, выполнить замер магнитных осей обмоток ротора и статора, собрать генератор, выполнить комплекс гидравлических и электрических испытаний, соединить генератор с турбиной и передать турбоагрегат в эксплуатацию. Монтаж будут курировать шеф-инженеры завода-изготовителя.

«Модернизация статора была выполнена в части укрепления лобовых частей обмотки. Увеличив жесткость и надежность крепления обмоток, мы повысили их вибростойкость и способность противостоять электродинамическим нагрузкам. Это позволит оборудованию надежно и эффективно работать по назначению, генерируя электроэнергию», - рассказал главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.

Монтаж статора генератора проводится в рамках планового капитального ремонта на энергоблоке №6, стартовавшем 8 февраля текущего года. Помимо этого специалисты выполнят масштабную ревизию и техническое обслуживание реакторного и турбинного оборудования, систем безопасности, дизель-генераторных установок, грузоподъемных механизмов и т.д., при необходимости заменят отдельные узлы и детали.

Также они проведут работы с ядерным топливом и проверят герметичную оболочку здания реактора на целостность и плотность, выполнят «холодные» испытания головного образца транспортно-упаковочного контейнера, предназначенного для вывоза отработавшего ядерного топлива.

Плановый капительный ремонт на энергоблоке №6 ЛАЭС завершится в конце марта 2025 года. После этого блок подключат к сети. Ежесуточно он будет передавать в единую энергосистему страны порядка 28 миллионов кВт*ч электроэнергии.

Планомерная работа по повышению уровня безопасности атомных станций и оборудования является основой надёжной и эффективной работы ТЭК России. Своевременное и качественное проведение ремонтов на российских АЭС направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и постоянное совершенствование эксплуатационных характеристик оборудования. Оно является обязательным условием поддержания работоспособности всех технологических систем АЭС, а также залогом их безотказного функционирования в следующий межремонтный период.

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности «Росатома» и всех предприятий отрасли. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов по охране труда и профилактики травматизма, использованию ИТ-технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Ленинградская АЭС является крупнейшей атомной станцией в России по установленной мощности 4400 МВт. Здесь эксплуатируются 4 блока РБМК-1000 и 2 блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления на 20 лет. Ещё два новых энергоблока №7 и №8 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составит более 8,5 млрд кВтч электроэнергии.

В настоящее время на Ленинградской АЭС находятся в работе энергоблок №4 РБМК-1000 и энергоблок №5 ВВЭР-1200. Они несут суммарную нагрузку 2163 МВт. Энергоблок №3 РБМК-1000 находится в плановом капитальном ремонте с 05 января 2025 года. Энергоблок №6 ВВЭР-1200 остановлен для проведения планового капитального ремонта 08 февраля 2025 года.

Радиационный фон в районе расположения Ленинградской АЭС находится в пределах естественных природных значений.

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