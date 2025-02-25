Сергей Цивилев встретился с комитетом Государственной Думы по энергетике

Сергей Цивилев провел встречу с комитетом Государственной Думы по энергетике. Мероприятие прошло в преддверии отчета Правительства РФ, назначенного на 26 марта 2025 года.

Глава энергетического ведомства отметил плотное и конструктивное взаимодействие Министерства с профильным комитетом.

«Мы совместно рассматриваем все программы развития в области топливно-энергетического комплекса страны. У нас очень много вызовов, с которыми мы успешно справляемся», – сказал Цивилев.

Он подчеркнул, что речь идет не только о противодействии санкциям и антитеррористической защите объектов, но и об опережающем развитии электроэнергетики, которое необходимо для укрепления российской экономики, работе с трудноизвлекаемыми запасами углеводородного сырья, освоении шельфа.

«Мы планово подходим к решению этих задач. Разработана Энергетическая стратегия до 2050 года, под которую уже сформирована дорожная карта, Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года», – добавил Министр, напомнив, что стратегия будет утверждена до конца марта.

Цивилев также отметил, что в разработке этого документа принимали участие все представители отрасли. Большой вклад был внесен в том числе и депутатами. Их рекомендации были учтены Министерством.