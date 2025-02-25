«Россети Ленэнерго» в 2024 году обеспечили электроэнергией более 4 300 объектов малого и среднего бизнеса

Специалисты компании подключили к электрическим сетям компании 4353 объекта малого и среднего предпринимательства, базирующихся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Общая присоединенная мощность составила 93,4 МВт. Из них 66,7 МВт выделено для подключения 3828 объектов в Санкт-Петербурге и 26,7 МВт – для 525 объектов в Ленинградской области.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома на ресурсе «Портал-ТП.рф».