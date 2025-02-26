Две тысячи домов подключили к газу с начала года по программе Социальной газификации

С начала 2025 года специалисты подмосковной газораспределительной компании «Мособлгаз» подключили к «голубому топливу» две тысячи домовладений Подмосковья в рамках реализации президентской программы социальной газификации. Для этого построено 12 километров новых газораспределительных сетей. Юбилейным стало домовладение в поселке Новое Гришино Дмитровского г.о.

«Социальная газификация — это не просто подключение домов к газу, это подключение людей к комфорту, теплу и уверенности в завтрашнем дне. Президентский проект, который мы реализуем на протяжении нескольких лет, способствует улучшению качества жизни в регионе. На этот год у нас большие планы — только за январь провели газ в тысячу домовладений Подмосковья. Не будем сбавлять темпы, чтобы «голубое топливо» пришло в дома как можно большего количества жителей», — прокомментировал Сергей Воропанов, министр энергетики Московской области.

На данный момент строительные работы по Социальной газификации ведутся в 93 населенных пунктах Московской области: г. Пушкино, с. Софьино в Раменском м.о., д. Троицкое г.о. Клин, г. Чехов, д. Крюково Наро-Фоминский г.о. и других.

Для того, чтобы провести газ в свой дом, жителям региона необходимо подать заявку на Социальную газификацию по ссылке: https://mosoblgaz.ru/connection/sg/.

Также в Подмосковье действуют дополнительные меры поддержки на газификацию для нескольких категорий граждан. Узнать о них подробней можно по ссылке: https://mosoblgaz.ru/connection/sg/MOG_benefits_05.2024.pdf

В случае если жителям положены льготы на газификацию, заявку необходимо подать через региональный портал Госуслуг: https://uslugi.mosreg.ru/services/21649