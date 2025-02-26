Энергетики установят 10 тыс. птицезащитных устройств на ЛЭП в Подмосковье в 2025 году

Специалисты компании «Россети Московский регион» уделяют большое внимание разработке технических мер для обеспечения орнитологической безопасности объектов электросетевого комплекса. В планах этого года – установить 10 324 птицезащитных устройства на территории Московской области. Работы будут проведены в рамках ремонтной программы на воздушных линиях 0,4-220 кВ.

На опорах ЛЭП смонтируют комплекты ПЗУ различных видов. Так, антиприсадочные ПЗУ, выполненные в виде травмобезопасных стержней, затрудняют посадку и гнездование птиц вблизи находящихся под напряжением объектов. ПЗУ защитно-барьерного типа защищают от непосредственного контакта с гирляндами изоляторов и иными потенциально опасными для птиц элементами ЛЭП и подстанций.

Работа по установке ПЗУ на ЛЭП позволяет предотвратить технологические нарушения в электросетях из-за жизнедеятельности птиц, а также минимизировать риск травмирования пернатых.

Работы по установке птицезащитных устройств проводятся ежегодно. Так, в прошлом году в Подмосковье смонтировали более 7,2 тыс. таких устройств. Основная цель проекта – обеспечить охрану птиц при эксплуатации ЛЭП, сохранить биологическое разнообразие на территории столичного региона.