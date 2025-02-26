В Москве операторы приступили к реализации 36 проектов КРТ в 2024 году

В 2024 году назначенные городом операторы начали реализацию 36 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Для комплексного развития депрессивных площадок город не только привлекает инвесторов, но и назначает операторов КРТ. По 36 проектам редевелопмента, которые с прошлого года реализуют операторы, предусмотрено строительство свыше семи миллионов квадратных метров различных объектов недвижимости. На участках общей площадью 358,9 гектара появятся новые жилые дома и объекты общественно-делового назначения, ряд проектов предусматривает создание современных производств. В результате город получит около 106,8 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Новые объекты появятся в 34 районах Восточного, Западного, Северного, Северо-Восточного, Северо-Западного, Южного, Юго-Восточного, Юго-Западного, Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Площадки расположены рядом с крупными транспортными объектами, среди которых станции метро, Московских центральных диаметров и Московского центрального кольца.

«Назначенные столицей операторы КРТ построят около 3,2 миллиона квадратных метров жилья, в том числе для целей программы реновации. Инфраструктуру жилых кварталов дополнят детские сады для 3,1 тысячи воспитанников, школы для 9,3 тысячи учащихся, спортивные и медицинские учреждения. Общая площадь общественно-деловых и производственных объектов составит более 3,8 миллиона квадратных метров. Обновленные кварталы появятся на месте неэффективно используемых участков, а также в бывших промзонах», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Новостройки для программы реновации возводят не только на специально подобранных и освобожденных площадках, но и на участках, которые входят в программу комплексного развития территорий.

По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, для реализации программы реновации возведут дома, площадь квартир в которых ориентировочно составит около 650 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить современным жильем примерно 23 тысячи москвичей. Придомовую территорию благоустроят: проведут комплексное озеленение, оборудуют площадки для активного отдыха и спорта. Для безопасности и комфорта жителей установят камеры видеонаблюдения и смонтируют наружное освещения.

По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Работа ведется по поручению Сергея Собянина.