«Терра-Ток»: комплексный подход к подтверждению качества продукции

Группа компаний «Терра-Ток» проходит серию мероприятий по подтверждению качества продукции.

Производственное подразделение «Баффен-Рус», которое входит в Группу «Терра-Ток», в начале 2025 года получило Сертификат соответствия Системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Тем самым компания подтвердила, что выбранный механизм управления и организации производственных процессов отвечает мировым практикам и способствует обеспечению потребителей высококачественной продукцией. Проверку соответствия осуществляло международное бюро «Bureau Veritas Certification».

Ранее Группа «Терра-Ток» провела комплекс испытаний в международной лаборатории KEMA, являющейся одним из крупнейших центров по испытаниям и сертификации электротехнического оборудования. Было подтверждено соответствие международным требованиям безопасности и надежности продукта. Так шинопровод Bafen стал единственным в России, получивший протоколы испытаний от международной лаборатории.

Компания имеет заключение Министерства промышленности и торговли о подтверждении производства шинопровода Bafen на территории Российской Федерации. Предприятие прошло комплексную проверку: аудит, где проверялись технологические процессы, цепочки поставок сырья, разрабатываемая конструкторская и проектная документация, а также контроль качества. Полученное заключение позволяет участвовать в программах импортозамещения, предлагая качественные отечественные решения, дает преимущества в госзакупках и заключении контрактов с крупными организациями.