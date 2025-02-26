«ЗЭТО» получил декларацию на РВОп — 6 и 10 кВ

«ЗЭТО» получил декларацию о соответствии на разрядники вентильные с полимерной изоляцией на классы напряжения 6 и 10 кВ.

По сравнению с разрядниками в фарфоровой покрышке, разрядники РВОп — 6,10 кВ в полимерной изоляции имеют меньшую массу и обладают большей стойкостью к актам вандализма. Также покрышка из полимера является более безопасной, так как обладает меньшей поражающей силой от взрывного разрушения при аварийных ситуациях.

Декларация подтверждает, что разрядники вентильные с полимерной изоляцией соответствуют требованиям ГОСТ 16357-83.

Документ действителен до февраля 2030 года.