«ЗЭТО» получил декларацию на РВОп — 6 и 10 кВ

16 минут назад
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Источник:
ЗАО ЗЭТО
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«ЗЭТО» получил декларацию о соответствии на разрядники вентильные с полимерной изоляцией на классы напряжения 6 и 10 кВ.

По сравнению с разрядниками в фарфоровой покрышке, разрядники РВОп — 6,10 кВ в полимерной изоляции имеют меньшую массу и обладают большей стойкостью к актам вандализма. Также покрышка из полимера является более безопасной, так как обладает меньшей поражающей силой от взрывного разрушения при аварийных ситуациях.

Декларация подтверждает, что разрядники вентильные с полимерной изоляцией соответствуют требованиям ГОСТ 16357-83.

Документ действителен до февраля 2030 года.

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Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
Великолукский завод электротехнического оборудования является одним из ведущих отечественных производителей электротехнического оборудования в России с почти 60-летней историей собственных инновационных разработок. Предприятие является единственным производителем на территории РФ, серийно выпускающим разъединители наружной установки на 10-1150 кВ (на токи 200-4000А).  Локализация производства на территории РФ достигает 95%. В комплектующих задействованы предприятия Электротехнического кластера Псковской области, якорным предприятием которого является ЗАО «ЗЭТО».  