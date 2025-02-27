1,2 МВт мощности обеспечат «Россети Янтарь» для школы и детского сада в Гурьевске Калининградской области
27 февр. 2025, 17:45
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Энергетики уже смонтировали трансформаторную подстанцию и начали прокладывать кабельную линию. Компания планирует завершить работы в июне 2025 года.
Подключение социальных объектов в ходе рабочей поездки по региону проверил генеральный директор «Россети Северо-Запад» и «Россети Янтарь» Вячеслав Торсунов. Работы на особом контроле и идут по графику.
Школу и детский сад планируют построить рядом с новыми жилыми кварталами Гурьевска. Это позволит открыть классы для 1500 учеников и группы для 225 дошкольников.
В 2024 году «Россети Янтарь» обеспечили 153 МВт мощности для 6,5 тысячи заявителей.