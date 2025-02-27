Энергетики построили ЛЭП для подключения новых потребителей в СНТ «Грачи»

Специалисты «Мособлэнерго» построили воздушную линию электропередачи для присоединения к сетям компании новых потребителей в СНТ «Грачи» в г.о. Мытищи.

В рамках реализации договоров технологического присоединения к сетям компании энергетики в феврале выполнили монтаж воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода. Протяженность линии составила 170 метров. Для новой ЛЭП были установлены семь железобетонных опор. Линия проходит от трансформаторной подстанции ТП-60, расположенной на Осташковском шоссе.

Проведенные работы позволят в ближайшее время осуществить подключение первых восьми заявителей и обеспечат условия для присоединения новых абонентов в будущем. Строительство новой ЛЭП также позволит сохранить надежность электроснабжения порядка 80 потребителей в СНТ «Грачи» за счет подключения заявителей к новой линии электропередачи, без повышения нагрузки на прежние ЛЭП.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.