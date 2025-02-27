Гавари Компаундс приглашает на выставку CABEX 2025

42 минуты назад
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Источник:
GAVARY GROUP
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Компания ООО «Гавари Компаундс» приглашает посетить свой стенд С615 на выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства CABEX 2025, которая пройдет в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 18 по 20 марта 2025 года.

Это уникальная возможность для профессионалов отрасли ознакомиться с компаундами для кабельно-проводниковой продукции, а также для негорючего безгалогенного внутреннего слоя трубы, предназначенной для прокладки кабеля. 

Компания «Гавари Компаундс» приглашает посетителей своего стенда для обсуждения возможностей сотрудничества и обмена идеями. Представители компании будут рады поделиться информацией о том, как их продукция может поддерживать бизнес-партнеров и помогать в решении актуальных задач. Гости смогут ознакомиться с последними разработками, обсудить ключевые тенденции рынка и получить ценный профессиональный опыт.

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ГАВАРИ КОМПАУНДС (GAVARY GROUP)
Компания GAVARY COMPOUNDS (COMPOLY), входящая в состав группы компаний GAVARY GROUP, была создана для разработки и производства термопластичных композиций, которые способны заменить традиционные материалы, такие как ПВХ, резина, латекс, полиуретан в различных областях промышленности.