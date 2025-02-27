Глава «Россети Урал» провел расширенное совещание с менеджментом производственных отделений и филиалов компании по постановке стратегических задач

Генеральный директор ПАО «Россети Урал» Дмитрий Воденников провел совещание с руководителями производственных отделений, филиалов и дочернего общества по подведению итогов работы компании в 2024 году и обсуждению ключевых планов развития компании.

Дмитрий Воденников подчеркнул, что перед «Россети Урал» стоит ряд базовых стратегических задач - обеспечение надежности электроснабжения регионов присутствия компании, дальнейшее развитие электросетевой инфраструктуры, ее модернизация, развитие систем учета электрической энергии, дополнительных услуг и систем взаимодействия с клиентами, а также исполнение обязательств по технологическому присоединению.

Отдельно глава компании отметил необходимость сохранения и развития кадрового потенциала подразделений и вовлечение всех уровней управления в привлечение молодежи в отрасль, адаптации молодых специалистов. Отдельно остановился на необходимости усиления работы со средними и высшими учебными заведениями.

«Необходимо больше внимания уделять новому поколению энергетиков, понимая его запросы и широкий круг интересов, активно привлекая студентов к прохождению оплачиваемой производственной практики, тесно взаимодействуя с вузами и ссузами в плане совершенствования образовательных программ, то есть, растить готовых специалистов, постепенно и целенаправленно формировать главную ценность компании - кадровый потенциал, обладающий необходимыми компетенциями и умеющий работать по стандартам и на оборудовании «Россети Урал»», - отметил он.

Также Дмитрий Воденников отдельно поставил акцент на дальнейшей реализации комплексных задач, связанных с получением «Россети Урал» статуса системообразующей территориальной сетевой организации.

Основная часть совещания была посвящена финансово-экономическим результатам компании в 2024 году, итогам реализации программы ТОиР, результатам работы по технологическому присоединению к сетям, снижению потерь, а также работе с персоналом.

Так, по итогам 2024 года фактический объем реализации электроэнергии составил 59 963 млн кВтч. Динамика роста полезного отпуска относительно прошлого года составила 2,53%. Компания выполнила все необходимые показали по снижению потерь электрической энергии. Сегодня они находятся на уровне 6,24%. «Россети Урал» в 2024 году направила на эксплуатацию и ремонт оборудования более 7,8 млрд рублей. В 2024 году объем установки интеллектуальных систем учета электрической энергии составил больше 142 тысяч точек учета. На сегодня глубина внедрения современных систем учета в контуре компании составляет 45%.

Также в прошлом году на финансирование инвестиционной программы было направлено суммарно более 24 млрд рублей, включая инвестиционные планы дочернего общества – «Россети Урал»-«Екатеринбург».

Компания реализовала более 35 тысяч договоров на технологическое присоединение суммарной мощностью 1413 МВт обеспечив выполнение в регионах целого ряда Национальных проектов, направленных на развитие социальной сферы и экономики Урала.

В соответствии с утвержденным бизнес-планом в 2025 году компания направит на финансирование инвестиционных планов более 26 млрд рублей, включая г.Екатеринбург. На программу эксплуатации и ремонтов оборудования будет направлено более 7,8 млрд рублей. В планах установка почти 170 тысяч точек интеллектуального учета.

Специалисты планируют реализовать более 30 тысяч обязательств по технологическому присоединению. Стоят амбициозные планы по росту нетарифной выручки от реализации дополнительных услуг до уровня 3,3 млрд рублей. Компания видит в этом базовые возможности по улучшению своей материально-технической базы и расширению возможностей по улучшению благополучия персонала.

В этом году перед техническим блоком компании стоят ключевые задачи по повышению надежности электроснабжения клиентов, в том числе за счет расширения технологии проведения работ под напряжением в сети 0,4-10 кВ, реализации программ повышения уровня профессиональной подготовки персонала и оптимизации загрузки силового оборудования.

В 2025 году перед компанией стоят амбициозные планы и дальнейшему снижению потерь, а также основной акцент будет сделан на организацию и контроль выполнения работ в автоматизированных информационных системах.

На совещании было отдельно отмечено, что кадровый состав компании является ключевым активом электросетевой компании, от которого напрямую зависит надежность и качество электроснабжения потребителей, а также выполнение всех обязательств перед ними. Будет продолжена работа по улучшению санитарно-бытовых условий, повышению уровня профессиональной подготовки, совершенствованию программ социальной поддержки сотрудников. Еще более предметно будет усилена работа с молодежью «Россети Урал».

После докладов генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников провел личную рабочую встречу с директорами производственных отделений всех регионов присутствия компании. Он ответил на интересующие их вопросы, высказал свое мнение по вопросам, волнующим коллективы, сформулировал свои требования по ряду ключевых бизнес-процессов.