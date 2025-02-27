Конструкторы «Росатома» внедрили отечественную ИТ-платформу для разработки сложных инженерных изделий

«ОКБМ Африкантов» (Машиностроительный дивизион «Росатома») внедрило в промышленную эксплуатацию отечественный оптимизированный инструмент, который ускорит процессы проектирования и повысит их точность. Решение уже зарекомендовало себя при проектировании сложных инженерных изделий и в перспективе может быть тиражировано на другие предприятия дивизиона и отрасли в целом.

Инструмент представляет собой платформу с элементами искусственного интеллекта для анализа данных, оптимизации и создания аппроксимационных моделей. Благодаря интеграции с системами проектирования и инженерного анализа он объединяет в единую цепочку работу конструкторов, расчетчиков и аналитиков. В результате его применения специалистам «ОКБМ Африкантов» удалось оптимизировать конструкцию насоса, повысив КПД оборудования с 59% до 63,5%, и снизить вес рабочего колеса реверсивного вентилятора системы охлаждения машины для перегрузки ядерного топлива на АЭС на 20% с сохранением характеристик надежности изделий.

«Применение таких технологий открывает новые горизонты для промышленности. Российская разработка уже доказала свою эффективность, сделав проектирование быстрее, дешевле и точнее. Это не просто шаг вперед – это фундаментальная перестройка инженерных процессов, которая помогает отечественным предприятиям стать лидерами на мировом рынке. Высокие технологии становятся частью повседневной работы, а задачи, которые вчера казались сложными, решаются гораздо легче и с высокой эффективностью», – отметил специалист отдела развития систем поддержки жизненного цикла изделий «ОКБМ Африкантов» Евгений Повереннов.

В результате успешной реализации проектов отечественная ИТ-платформа станет основой для новых стандартов проектирования изделий в рамках Центра компетенций Машиностроительного дивизиона «Росатома» и будет масштабирована на другие предприятия атомной отрасли.

«ОКБМ Африкантов» обеспечивает реализацию полного цикла работ и услуг на этапах жизненного цикла реакторных установок различного типа и назначения, активных зон и комплектов общестанционного оборудования, а также систем безопасности АЭС. Предприятие выполняет функции как главного конструктора, так и комплектного поставщика оборудования реакторных установок. Входит в Машиностроительный дивизион «Росатома» и является членом Союза машиностроителей России.

Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ – решений во всех стратегических отраслях. «Росатом» принимает активное участие в этой работе, координируя создание импортозамещающего ПО для различных применений.