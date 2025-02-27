Объявлены торги на строительство нового моста через Оку в районе Рязани

Объявлены торги по поиску подрядной организации, которая займется строительством моста-дублера через реку Ока от дороги «Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово» до трассы «Рязань (от села Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш» в Рязанской области. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Начальная стоимость закупки составляет более 32,8 млрд рублей. Заявки на участие в электронных торгах принимаются до 14 марта, победителя планируют выбрать 19 марта.

Согласно размещенной документации, протяженность основного хода автодороги составит 5,8 км, в том числе 1,1 км - мостовой переход. Здесь будет четыре полосы для проезда, скорость движения составит 120 км/ч. К строительству будущий подрядчик должен приступить с момента заключения контракта, а завершить - до 20 октября 2031 года.

Проектом предусмотрено не только строительство моста-дублера через Оку, но и возведение путепровода через автодорогу 61К-011, моста через ручей Быстрец, транспортной развязки на пересечении улиц Центральной и Грачи, а также развязки на пересечении с дорогой 61К-011.

Ранее сообщалось, что существующему мосту через Оку - более 50 лет, и сейчас отсутствуют альтернативные пути сообщения между Рязанью и населенными пунктами, расположенными в направлении города Спас-Клепики. При этом транспортный поток продолжает расти: ежедневно по действующей переправе проезжает свыше 50 тыс. автомобилей. В связи с этим было принято решение о строительстве моста-дублера. В 2021 году утвердили проект планировки территории, с лета 2023 года велась разработка проектной документации сооружения - в январе текущего года ее одобрила госэкспертиза.

Добавим, также в 2025 году в Рязанской области планируют приступить к строительству южного обхода Рязани в составе федеральной трассы М-5 «Урал».