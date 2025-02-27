Россия и Малайзия активизируют энергодиалог

27 февр. 2025, 18:00
396
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Министерство энергетики Р...
Авторы и источники / Правообладателям

В ходе рабочего визита российской делегации во главе с Секретарём Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу Роман Маршавин провёл ряд двухсторонних встреч с представителями органов власти и энергетическими компаниями Малайзии.  

На встрече с Министром экономики Малайзии Р. Рамли обсуждались вопросы российско-малазийского сотрудничества по линии ТЭК и в области ядерной энергетики.

Актуальные вопросы сотрудничества в области чистой энергетики рассмотрены в рамках встречи с заместителем Генерального секретаря Министерства энергетического перехода и преобразования водных ресурсов Малайзии М. Махпудз. Участники встречи обсудили перспективные проекты в области гидро- и атомной энергетики, а также возможности поставок в Малайзию генерирующего оборудования российского производства.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru!
Больше 4620+ подписчиков уже с нами! Видео о кабельном бизнесе, шоу и прямые эфиры каждую неделю!

Подписаться на канал