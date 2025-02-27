Россия и Малайзия активизируют энергодиалог

В ходе рабочего визита российской делегации во главе с Секретарём Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу Роман Маршавин провёл ряд двухсторонних встреч с представителями органов власти и энергетическими компаниями Малайзии.



На встрече с Министром экономики Малайзии Р. Рамли обсуждались вопросы российско-малазийского сотрудничества по линии ТЭК и в области ядерной энергетики.



Актуальные вопросы сотрудничества в области чистой энергетики рассмотрены в рамках встречи с заместителем Генерального секретаря Министерства энергетического перехода и преобразования водных ресурсов Малайзии М. Махпудз. Участники встречи обсудили перспективные проекты в области гидро- и атомной энергетики, а также возможности поставок в Малайзию генерирующего оборудования российского производства.