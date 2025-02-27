В Подольске ввели в эксплуатацию новую электрозарядную станцию

Новую быструю электрозарядную станцию мощностью 150 кВт ввели в эксплуатацию в городском округе Подольск Московской области. Она располагается по адресу д. Булатово, д. 1, рядом с КП «Резиденция Бутлатово». Точка на карте: https://yandex.ru/maps/-/CHuLfI2k

С помощью приложения «Заряди.Авто» владельцы электромобилей могут воспользоваться новой быстрой ЭЗС и зарядить своё транспортное средство в среднем за 20-40 минут. Это уже 4-я быстрая ЭЗС ООО «РН-Энерго» на территории Подмосковья. В первом полугодии 2025 года компания планирует ввести в эксплуатацию ещё 20 быстрых ЭЗС на территории региона.

Ранее министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, развитие электротранспорта является главным мировым автомобильным трендом уже несколько лет. Для того, чтобы рост спроса на «экологичный» вид транспорта поддерживать, необходимо развивать в регионе электрозарядную инфраструктуру. Сегодня в Подмосковье работает более 700 электрозарядных станций разной мощности. Развитие сети электрозарядок продолжается.